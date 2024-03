Inter, Marotta annuncia: «A fine contratto me ne andrò, voglio occuparmi solo di giovani»

Annuncio inaspettato dell'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta. Intervenuto dalla Sala Montanari di Varese per parlare dell'importanza del termine "sostenibilità nelle società sportive di oggi", l'ad ha dichiarato: «Al termine del contratto lascerò l'Inter».

L'annuncio di Marotta

Il suo contratto si concluderà nel 2027 e a quel punto per Beppe Marotta inizierà un nuovo percorso: «Mi occuperò solo di giovani. Il settore giovanile è il patrimonio più grande di una società, soprattutto dal punto di vista umano. Sono sempre più convinto che far pagare lo sport ai giovani sia sbagliato: dovrebbe essere gratuito, perché così si riuscirebbero a coinvolgere anche le famiglie povere, quelle in cui si nascondono i campioni, come accadeva una volta». Sulla problematica dei centri sportivi: «Purtroppo in Italia scontiamo la mancanza di sensibilità politica verso lo sport. Abbiamo carenze negli istituti. Pensate che in Olanda l’Ajax e le scuole di Amsterdam si dividono il compito di allenare i ragazzi».

Sommer lascia la Nazionale per infortunio: allarme per Simone Inzaghi, le previsioni sui tempi di recupero del portiere dell'Inter

Altri due anni per Marotta alla guida dell'Inter. Il club nerazzurro dovrà fare i conti con una perdita di grande spessore. L'attuale ad è arrivato a Milano nel 2019, dando il via ad un nuovo percorso vincente, iniziato con la vittoria dello scudetto nel 2021 con Antonio Conte alla guida della squadra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'anno prima era arrivata la finale di Europa League, nel 2023 quella di Champions, persa contro il Manchester City. Con l'arrivo di Simone Inzaghi, il team di Marotta ha contribuito a costruire una squadra sempre più competitiva, capace di vincere ben 5 trofei (3 Supercoppe, 2 Coppe Italia). A fine stagione potrebbe arrivare il secondo scudetto dell'era Marotta in nerazzurro che rappresenterebbe il traguardo della seconda stella.