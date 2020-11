«Perché non passate la palla a Lapadula?». Yotùn alla tifosa: «Chiudi quella bocca»

Non è un momento facile per il Perù. Dentro e fuori dal campo. La tensione dopo la sconfitta contro l'Argentina non è ancora passata. Doveva essere la partita di Lapadula e invece si è trasformata in una debacle che ha fatto infuriare i tifosi. Molti di loro sospettano addirittura che la squadra abbia ostacolato l'inserimento dell'attaccante del Benevento dopo la sua decisione di vestire la maglia della nazionale sudamericana.

A tal proposito è spuntata una conversazione via Instagram tra una tifosa e Yoshimar Yotún. Il giocatore è stato interpellato dalla ragazza che, via social, gli ha chiesto: «Yoshi, perché non passi la palla a Lapadula?». La riposta del giocatore, secondo gli screenshot della conversazione pubblicati dai libero.pe, è stata molto polemica. «Ok, senti con tutto il rispetto che meriti in quanto donna, ti dico di tenere la bocca chiusa e di pensare ai tuoi affari. Tu non sai niente di calcio»

La chat è andata avanti: «Cosa? Ti pare questo il modo di rispondere a una tua tifosa? Dovresti vergognarti per quello che hai detto, molti di noi vivono una grossa delusione in questo momento». Per concludere la conversazione, Yoshimar Yotún ha detto: «Non seguirmi allora».

