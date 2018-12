La Roma festeggia il Natale, la stoccata di Di Francesco: «Solo chi fa sbaglia»

La Roma prova a scordare per una sera il momento negativo che sta vivendo in campionato festeggiando il Natale con una cena organizzata da ‘Roma Cares’. presso l’Auditorium della Conciliazione. Tra i primi ad arrivare Francesco Totti e poi alla spicciolata i calciatori con le rispettive mogli e compagne. All’ingresso di Di Francesco, dei bambini lo fermano per farsi autografare una maglia: «Mister metterà Olsen a Juve-Roma nonostante la papera?», la risposta del tecnico è intrisa di significato: «Chi non fa non sbaglia, giusto? Così come a scuola. Solo chi fa sbaglia». Una frecciata a chi in queste ore lo sta criticando per l’andamento discontinuo della squadra.

