La Roma femminile campione d'Italia: anche Gianni Infantino si congratula con le giallorosse

Una notte di festa in un locale romano. Le stories di Instagram non mentono: la Roma femminile ha giustamente brindato allo scudetto conquistato ieri dopo cinque anni di dominio della Juventus. Uno scudetto meritato dopo una cavalcata pazzesca che si è conclusa ieri con la vittoria sulla Fiorentina che ha dato l'aritmetica. Per la festa ufficiale ci vorrà ancora del tempo e ovviamente sarà in occasione dell'ultimo match interno di campionato, quello contro l'Inter, in programma tra 3 settimane. Domenica prossima infatti la squadra di Spugna riposerà, poi Milan in trasferta e nerazzurre al Tre Fontane. Lì si potrà baciare anche la Coppa.

ANCHE INFANTINO SI COMPLIMENTA

E dopo Totti, il presidente della Figc Gravina, il sindaco di Roma Gualtieri, sono arrivati anche i complimenti del presidente della FIFA Gianni Infantino. Anche lui ha usato i social - in questo caso Instagram - per dare risalto all'impresa della Roma. «Congratulazioni alla Roma per aver conquistato uno storico scudetto dopo 55 anni! Questo è l'anno del calcio femminile e il vostro successo, nella prima stagione in cui la Serie A femminile è diventata professionistica, rappresenta un risultato strardinario». Il commento è piazzato sotto la foto celebrativa che i canali social giallorossi hanno piazzato immediatamente dopo il triplice fischio finale della sfida di ieri pomeriggio. Il riferimento del presidente della FIFA ai 55 anni è dalla nascita del campionato di Serie A femminile. Che, come detto, è diventato professionistico in questa stagione che si sta per concludere dopo anni e anni di battaglie.