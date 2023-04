Roma femminile è campione d'Italia, un gol del capitano Bartoli regala il primo titolo alle giallorosse

La Roma è campione d’Italia. Per la prima volta nella propria storia. È stata più dura del previsto contro la Fiorentina. Ma alla fine è arrivata la rete di Bartoli, la capitana, lei, romana e romanista, che ha fissato il 2-1 finale. Come nei migliori romanzi. Stava per finire come nessuno sperava. Prolungando l’attesa.

Roma femminile, anche la Ceo Souloukou al Tre Fontane per la sfida scudetto contro la Fiorentina

Roma campione d'Italia

E si è vista una Roma col braccino corto, non sciolta come sempre successo in questa stagione. Ci sta, vista la posta in palio. Eccome se ci sta. Ma alla fine è il risultato che conta. Ed è quello che la Roma ha portato a casa.

La partita del Tre Fontane, davanti alla Ceo Lina Souloukou - che ha lasciato l’impianto dell’Eur dopo pochi minuti della ripresa - l’ha aperta Greggi dopo un regalo enorme di Baldi. Poi nella ripresa il pareggio momentaneo della ex di turno, Mihatovic, che ha sfruttato un errore della difesa giallorossa, prima del gol scudetto. E chi se non lei? Lei che c’era dal primo giorno a Piazza di Spagna. Lei che lo ha vinto con altre maglie ma che sognava di vincerlo con quella giallorossa. Sogno esaudito. E adesso solo festa. Giusta. Meritata. Per una squadra che ha perso solamente due volte in stagione e che poi ha vinto sempre.