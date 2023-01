Juventus, l'omaggio di Allegri a Vialli: «Un esempio per i giovani». Torna Di Maria, Bremer affaticato

È una vigilia triste, sconvolta dalla notizia della morte dell’ex capitano bianconero Gianluca Vialli. Le prime parole di Max Allegri sono un doveroso omaggio alla leggenda juventina. «Prima di iniziare voglio ricordare il maestro Castano e Vialli. Due giocatori ma prima di tutto due uomini. Ho avuto il piacere di conoscere Vialli, hanno dato entrambi tanto al calcio e sono entrati nella storia della Juve. Vi chiedo un minuto di raccoglimento in memoria di questi due uomini. Vialli

ha rappresentato tanto come giocatore e come uomo. Un esempio da seguire per i più giovani, mancherà a tutti noi. Il mio ricordo personale è quello che lascia, ai ragazzi giovani, su come interpretava le partite. Con la tecnica, con il cuore e la passione».

Torna Di Maria

«Abbiamo recuperato Di Maria, Paredes sta crescendo, Bremer è un po’ affaticato e valuterò oggi. Rugani è pronto per giocare. Soulè? Fisicamente sarebbe pronto, ora devo valutare se fargli fare il quinto. Ci ha dato una mano l’altro giorno, ma le sue qualità non sono da quinto».

Difesa e attacco

«Domani dovrebbe rientrare Alex Sandro. Tra Gatti, Rugani, Danilo e Alex Sandro, ne giocano tre. Chiesa è entrato bene, anche fisicamente, gli serviva una partita del genere. Sta crescendo di condizione, non so se giocherà dall’inizio. Kean si è presentato bene, è dimagrito 6 chili dall’anno scorso. Ha una testa diversa, sta maturando, ha una presenza più pesante in campo. Ora gioca partite diverse».

Prospettive

«Non cambiano. Il Napoli è la netta favorita, ha tanti punti di vantaggio. Ha avuto uno stop dopo 16 gare e ci può stare, ma sta facendo un’annata straordinaria ed è la netta favorita. Poi c’è l’Inter, il Milan, noi vogliamo rimanere tra le prime 4 e giocarci le nostre chance in Coppa Italia e Europa League».