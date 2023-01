Cremonese Juventus 0-1, Milik allo scadere firma la settima vittoria consecutiva dei bianconeri

La Juve lotta e fatica più del previsto, e sbanca lo Zini solo al 90’, grazie alla punizione vincente di Milik, che spacca una partita in cui fino a quel momento ai punti avrebbe vinto la Cremonese. I bianconeri allungano la striscia vincente con la settima vittoria consecutiva, senza subire reti, ma è una Juve decisamente più sbiadita di quella che aveva battuto la Lazio 3-0 prima della sosta. Condizione fisica e automatismi da rivedere, così come alcune scelte tattiche di Allegri che punta su un 3-5-1-1 con Gatti, Soulé, Fagioli e Miretti titolari che non convince. E infatti nel primo tempo nessun pericolo o quasi dalle parti di Carnesecchi reattivo su un paio di tiri a giro da fuori di Soulé, mentre la Cremonese spaventa la Juve con la giocata d’anticipo di Valeri su Szczesny, lanciato da Bianchetti, Ayroldi ferma tutto per fuorigioco dopo il check mentre Bremer salva sulla linea.

Milan a 2 punti e Lazio a -4 per i bianconeri che blindano la zona Champions in classifica, ma il primo tempo pende dalla parte di Alvini per possesso e occasioni, e nelle ripresa la musica non cambia. Gioco poco fluido, troppe imprecisioni mentre le occasioni arrivano solo da iniziative dei singoli. Allegri lancia nella mischia Chiesa, Kean e Rabiot, i bianconeri provano ad alzare i giri ma rischiano grosso nel finale con due pali clamorosi che fanno tremare la porta di Szczesny. Prima Dessers, poi Afena Gyan, mentre dall’altra parte Kean esalta i riflessi di Carnesecchi da posizione ravvicinata. La luce per i bianconeri si riaccende solo nel finale, con la punizione vincente di Milik (quinta rete in campionato) che sfrutta una barriera troppo leggera e rilancia Allegri a due punti dal Milan in seconda posizione.