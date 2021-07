Juventus show, ecco Kaio Jorge con Locatelli: i dettagli

Mercoledì 28 Luglio 2021, 18:40

La Juventus raddoppia. Nei giorni della firma di Manuel Locatelli, i bianconeri lavorano per anticipare l'arrivo del talento brasiliano Kaio Jorge. Il giovane attaccante era prenotato per gennaio 2022. Ma l'esigenza del Santos di incassare adesso ha obbligato in qualche modo la Vecchia Signora a offrire una piccola somma, utile a favorire l'arrivo del baby gioiello in questa sessione. Così alla società brasiliana sono stati garantiti circa 3-4 milioni, mentre all'entourage del giocatore, coordinato da Bertolucci, spetterà in ogni caso un'alta commissione. Sono giorni caldissimi anche per l'acquisto di Locatelli. Nelle prossime ore, è previsto l'incontro col Sassuolo per definire l'affare e permettere al centrocampista di aggregarsi presto al gruppo di Massimiliano Allegri. Come raccontato, il club neroverde incasserà circa 35 milioni di euro tra prestito (pluriennale) e obbligo di riscatto. L'ex Milan, intanto, non vede l'ora di iniziare la sua nuova avventura dopo la vittoria dell'Europeo. Chiusura sulle uscite: è ufficiale il trasferimento di Pjaca al Torino, con la formula del prestito e diritto di riscatto.