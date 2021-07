Cristiano Ronaldo torna a Torino, il suo futuro è ancora alla Juventus?

Domenica 25 Luglio 2021, 16:41

Cristiano Ronaldo è più vicino alla Juventus - almeno fisicamente - dopo lo sbarco a Caselle nel pomeriggio con volo privato da Lisbona. In Portogallo ha iniziato a rimettere benzina nelle gambe in vista della prossima stagione, senza però mai sciogliere i dubbi sul suo futuro. Perché se da un lato la dirigenza bianconera lo aspetta domani alla Continassa per il suo primo giorno di ritiro, dall’altra parte Jorge Mendes è sempre a caccia di un’offerta last minute, in grado di far saltare il banco juventino. Il Psg è sempre alla finestra ma molto, anzi quasi tutto, dipenderà da Mbappé che non rinnoverà e aspetta il Real Madrid.

Ronaldo, il futuro è da scrivere

I prossimi giorni saranno decisivi per fare luce sul futuro di Cristiano Ronaldo a Torino. Mendes infatti non esclude una permanenza con possibile spalmatura dell’ingaggio. La Juventus, da parte sua, smentisce trattative per il rinnovo ma allo stesso tempo resta in contatto con Gabriel Jesus, che è considerato il preferito da Allegri per l’eventuale sostituzione del campione portoghese, in caso di affondo decisivo del Psg.