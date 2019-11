Juve, si ferma Rabiot. Mautidi si allena con il gruppo

Ultimo aggiornamento: 19:00

Buone notizie per Matuidi, si ferma Rabiot e controlli per Alex Sandro. Giornata intensa dalle parti della Continassa con il rientro di quasi tutti gli effettivi agli ordini di Maurizio Sarri. Si attende infatti solo il ritorno di Cuadrado, impegnato la notte scorsa negli Stati Uniti con la Colombia. Ecco la situazione di acciaccati e infermeria nel dettaglio: Matuidi ha svolto l’intera seduta di allenamento con i compagni mentre Pjanic si è allenato parzialmente in gruppo, così come Ronaldo che ha seguito un programma di lavoro personalizzato. Allenamento differenziato per Rabiot a causa di un lieve affaticamento all’adduttore sinistro, molto probabile a questo punto la sua assenza contro l’Atalanta. Aggiornamenti anche su Alex Sandro che oggi è stato sottoposto oggi presso il J Medical ad un controllo clinico e radiologico. Gli esami hanno evidenziato un significativo miglioramento al problema all'adduttore sinistro e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno, non dovrebbe essere a disposizione a Bergamo, così come Pjanic (in dubbio) e Rabiot.