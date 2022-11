Supercoppa femminile, Spugna a caccia di rivincita contro la Juventus: «La mia Roma vuole alzare il titolo»

La terza finale della storia della Roma femminile. Una vinta, contro il Milan. L'altra persa, contro la Juventus. Una rivincita per la squadra di Spugna che affronta quella di Montemurro. Da un lato le giallorosse, prime in classifica in campionato, sono la miglior difesa; dall'altro, le bianconere, hanno il miglior attacco. Non ci sono segreti. Non ne esistono tra le due formazioni che giocano anche in Champions League e che scendono in campo ogni tre giorni. Adesso c'è stata una settimana tranquilla, di soli allenamenti, in vista del primo trofeo della stagione. E i tecnici lo hanno sfruttato per limare i dettagli, cercare di capire le situazioni. Insomma, per cercare in tutti i modi di portare il trofeo dalla propria parte. In conferenza stampa, da Parma, ha parlato Alessandro Spugna. Che prima è stato pettinato, letteralmente, da Montemurro nel momento della foto di rito con al fianco il trofeo, e poi ha lanciato la sfida al collega: «Vogliamo fare una grande partita consapevoli della nostra forza - ha spiegato l'allenatore della Roma - e ovviamente vogliamo portare a casa la Coppa. Affrontiamo una finale e sappiamo il valore che ha una partita così importante». Senza paura, insomma, e con la giusta determinazione. La Juventus è stata l'unica squadra quest'anno a battere la Roma in campionato. Ma la partita di Vinovo ha visto una formazione, quella giallorossa, punita oltremisura. «Non vi dico il sistema tattico con il quale scenderemo in campo perché non voglio dare indizi al mio amico Joe - ha detto ancora Spugna - ma in ogni caso mi aspetto una partita bella e avvincente con due squadre che si conoscono e che si rispettano».

Bartoli: «Attenzione alta»

«Serve la massima attenzione contro una formazione che ha dimostrato che in ogni momento ti può fare male - ha detto invece capitan Bartoli - ma noi siamo convinte della nostra forza. Affronteremo la partita con l'entusiasmo giusto e con la determinazione di una grande squadra, quella che siamo. Dovremo curare ogni minimo particolare e stare attente a tutti quelli che possono essere i dettagli. Ma vogliamo fare bene».

Dove vedere Juventus Roma femminile in tv

Il teatro della Supercoppa Italiana marchiata Ferrovie dello Stato sarà il Tardini di Parma. Il calcio d'inizio è fissato alle 14:30 e la partita sarà possibile seguirla in diretta tv in chiaro su La7. La Roma scenderà in campo con il 3-5-2, nonostante la pretattica di Spugna in conferenza. Ceasar tra i pali, linea a tre formata da Linari, Wenninger e Minami. Bartoli da un lato e Haavi dall'altro, con Andressa, Giugliano e Greggi in mezzo al campo. Giacinti e Lazaro di punta, anche se la spagnola rimane in ballottaggio con Haug.