Juve-Inter, i voti: Dybala illumina, Lukaku delude

SZCZESNY 6.5Una risposta da campione alla botta da fuori di Brozovic, e poco più.CUADRADO 6Il colombiano fatica nel primo tempo calibra male qualche appoggio, ma cresce insieme a tutta la Juve nella ripresa.DE LIGT 7Sfiora il vantaggio con un colpo di testa da corner, vince ogni duello con Lukaku e Martinez.BONUCCI 6.5Partita di personalità, nessuna sbavatura e mai in affanno. L’incubo di Lautaro Martinez e Lukaku.ALEX SANDRO 6.5Rischia poco ma non si vede quasi mai in fase offensiva nel primo tempo, ma mette lo zampino nell’1-0. (De Sciglio ng)RAMSEY 7Nel primo tempo fatica a trovare il ritmo, poi si inventa match winner con il gol del vantaggio e l’assist per il 2-0 di Dybala.BENTANCUR 6.5Soffre il pressing di Brozovic, ma nella ripresa quando si aprono gli spazi cresce esponenzialmente insieme ai compagni.MATUIDI 6.5Scalda Handanovic nel primo tempo, poi entra nell’azione del primo gol e ci mette tutta la sua esperienza per dominare il centrosinistra.DOUGLAS COSTA 6Buoni spunti ma poca continuità, ancora non al top della condizioneHIGUAIN 5.5Gira al largo dalla porta, pochissimi spunti e tanto gioco sporco. (Bernardeschi ng)CRISTIANO RONALDO 6.5Gioca un po’ ovunque e anche se non segna è sempre pericoloso. Per anticiparlo Bastoni favorisce l’1-0 di Ramsey.DYBALA 7In campo al posto di Douglas Costa, stende l’Inter con la magia del 2-0. Un capolavoro da incorniciare.SARRI 7La sua Juventus doveva rifarsi dal ko contro il Lione, risorge in una delle gare più importanti della stagione, ribaltano la rosa con scelte coraggiose e vincenti.HANDANOVIC 6.5Riesce a opporsi su de Ligt e Matuidi nel primo tempo, ma non può nulla su Ramsey e Dybala nella ripresa.SKRINIAR 5.5Primo tempo solido, poi qualche incertezza di troppo sui due gol concessi.DE VRIJ 5.5Regge bene fino a quando va in affanno su Ramsey in area, poteva opporsi meglio al tiro dell’1-0BASTONI 5Inappuntabile fino a quando pasticcia da terra per anticipare Cristiano Ronaldo sull’azione che porta al vantaggio juventinoCANDREVA 5.5Un tiro da fuori area, corsa ma poca lucidità. (Gagliardini ng)VECINO 5.5Parte bene ma si perde, mai realmente incisivo, pochi inserimenti offensivi.BROZOVIC 6Nel primo tempo soffoca Bentancur e fa girare l’Inter, cala nella ripresa.BARELLA 6Grinta, cuore e corsa, manca un pizzico di coraggio e di qualità.YOUNG 5.5Nel primo tempo vince il duello con Cuadrado, ma si lascia ipnotizzare da Dybala sul 2-0.LUKAKU 4.5Era il più atteso, è stato quello che ha deluso di più, cancellato da Bonucci e de Ligt. (Sanchez ng)LAUTARO MARTINEZ 5Si mette più a disposizione della squadra, ma non è mai incisivo e corre spesso a vuoto.ERIKSEN 5Un tiro alto e nessun altro acuto, troppo poco per le aspettative della piazza.CONTE 5Il suo ritorno allo Stadium è da dimenticare. Perde 2-0 e abbandona il sogno Scudetto, a -9 dalla vetta pur con una partita da recuperare. C’è ancora parecchia strada da fare per arrivare alla Juve.