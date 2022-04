Juve-Inter, Allegri rilancia Dybala: «Sarà titolare, con la società siamo in linea su tutto. Noi puntiamo sempre al quarto posto»

Paulo Dybala non è più al centro della Juventus, ma domani sera sarà al centro dell’attacco bianconero nel Derby d’Italia, allo Stadium. «Paulo domani gioca» conferma Allegri nella conferenza stampa di vigilia, ma non entra mai nel merito delle cause e delle dinamiche che hanno portato al mancato rinnovo di contratto. «Con la società siamo in linea su tutto. Ci confrontiamo e alla fine troviamo un’unità di intenti per programmare e andare avanti. Le scelte si fanno tutti insieme. Arrivabene ha parlato chiaro, una volta fatte delle scelte sono quelle. Non è il primo caso di un calciatore che cambia società. Ce ne sono altri a scadenza».

CHI RISCHIA

«Difficile dire chi è favorita, l’Inter con Napoli e Milan è una delle candidate a vincere lo scudetto. Questa gara ci serve per continuare un percorso e consolidare quarto posto. Visto che abbiamo pareggiato a Milano e perso in Supercoppa magari tocca a noi domani. Inzaghi è più fortunato nelle partite secche. Non giochiamo per far perdere lo Scudetto all’Inter, ma per arrivare nelle prime quattro».

ELKANN

«Sono sempre stato sereno, non ha mai fatto mancare la sua presenza. Sono partiti tutti insieme cercando di costruire un futuro per riportare la Juve a vincere nel più breve tempo possibile. Quest’anno siamo cresciuti molto ma non abbastanza per vincere: l’anno prossimo dobbiamo farci trovare ai blocchi di partenza meglio»

TEVEZ

«Sono contento di rivederlo perché è stato un giocatore importante, straordinario per la Juve. Ho allenato tanti campioni, rivederli mi emoziona sempre e mi hanno lasciato tanto»

RECUPERI «Bonucci torna in panchina, Alex Sandro, Dybala e Chiellini titolari, su Zakaria devo ancora decidere. Bernardeschi potrebbe giocare anche lui dal primo minuto»