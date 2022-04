Juventus-Inter, in gruppo Brozovic e de Vrij. Inzaghi: «Questa è la gara giusta per dare un segnale»

Se c’è una gara nella quale l’Inter può rialzarsi, quella è proprio il derby d’Italia contro la Juventus. I nerazzurri, che da oggi riavranno in gruppo Brozovic e de Vrij (i due grandi assenti nelle ultime gare), sono fiduciosi. Vogliono ripartire e non mollare la lotta scudetto con il Milan, a +6 (ma i rossoneri hanno una gara in più): «Non poteva esserci partita migliore per dare un segnale forte all’ambiente, ma soprattutto a noi stessi», ha detto Simone Inzaghi in conferenza. «Tocca a noi con prestazioni importanti, rabbia e carattere fare meglio. Sappiamo dove eravamo un mese e mezzo fa. Abbiamo perso punti più che prestazioni e sappiamo che con corsa, aggressività e determinazione domani dobbiamo fare una grande partita contro un avversario di grandissimo valore. Andremo a Torino con personalità e carattere», ha aggiunto. E ancora: «Le spiegazioni per questa frenata? Tutte le squadre hanno avuto questi momenti. Il nostro è coinciso con il derby perso e il doppio confronto col Liverpool. A inizio anno avrei messo la firma per essere a inizio aprile avendo vinto una Supercoppa, con gli ottavi di Champions dopo più di 10 anni e a giocarmi uno scudetto e il posto Champions, che è quel che ci è stato chiesto dalla società». E sulla gara: «Mi aspetto il risultato perché per quel che riguarda le prestazioni non sono mai mancate. Anche gli ultimi dati ci dicono che abbiamo creato tanto nonostante i sette punti in sette partite. C’è delusione soprattutto per i risultati. Vogliamo vincere sapendo che avremo nove finali a cominciare da domani che sicuramente è la più impegnativa». Il derby d’Italia non è mai una gara come le altre: «Sì, è molto sentita dalla tifoseria, sappiamo di dover fare una grande partita, inciderà molto su morale e classifica ma avremo altre otto partite più una semifinale di ritorno di Coppa Italia che saranno altrettanto importanti. Le critiche vanno accettate e ho l’intelligenza per capire. Quelle costruite ad arte so da dove vengono e non le prendo in considerazione», ha concluso Inzaghi.

