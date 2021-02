Juventus, infortunio per Arthur: salta la partita col Napoli. In forte dubbio Bonucci

Juventus a Napoli senza Arthur. Gli esami strumentali eseguiti a seguito del dolore alla gamba destra hanno evidenziato la presenza di una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea. «Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno - il comunicato ufficiale della Juventus - e la ripresa dell’attività avverrà non appena consentito dalla sintomatologia». In dubbio Leonardo Bonucci: è a forte rischio la sua presenza nella partita di sabato a causa di un affaticamento muscolare.

