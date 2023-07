Juventus, Giuntoli si presenta: «Vivo un sogno, da bambino facevo otto ore di pullman per vedere le partite bianconere»

Cristiano Giuntoli e la Juventus, finalmente insieme. L'ormai ex uomo mercato del Napoli ha sposato il progetto bianconero, firmando un contratto pluriennale e accettando il ruolo di Football Director.

Un'opportunità di crescita professionale, certo, ma anche un sogno che si realizza: «Le mie sensazioni sono state incredibili, quasi indescrivibili. Per un bambino come me che partiva da Prato in pullman e faceva otto ore di pullman per venire a vedere la Juventus è un motivo di grande soddisfazione. È un’emozione incredibile che dedico a mio papà, che era un grande tifoso bianconero e mi ha inculcato la juventinità fin da piccolo.

Per questo da una parte lo ringrazio, ma c’è un pizzico di malinconia che mi porterò per sempre dietro».

Cristiano Giuntoli è con noi!



Giuntoli è il nostro nuovo Football Director. Benvenuto! — JuventusFC (@juventusfc) July 7, 2023

Chiare le idee di Giuntoli per la nuova avventura in bianconero: «È una sfida affascinante e ambiziosa. Io dico sempre che dobbiamo lavorare più degli altri, poi se faremo anche meglio sarà il tempo a dirlo, ma sicuramente sono un grande lavoratore. Dobbiamo riuscire tutti insieme a mettere da parte l’io e ragionare come noi. Mi piacerebbe mettere insieme tante teste con un solo cuore»