Juventus si presenta Djalò: «Mi ispiro a Thuram, sono pronto ad affrontare Leao e Osimhen. Allegri mi conosce bene»

Obiettivi chiari e un modello di riferimento d’eccezione. «Mi ispiro a Thuram, sono pronto a giocare a non temo alcun avversario. Secondo me questo gruppo ha le qualità per puntare allo Scudetto». Tiago Djalò conta i giorni che lo separano dal ritorno in campo, dopo l’infortunio al crociato che al Lille lo ha tenuto fuori dallo scorso marzo. L’esperienza di 6 mesi al Milan in Primavera, per prendere confidenza con l’italiano e la Serie A.

Ora la Juventus è l’occasione della vita, sostituisce Alex Sandro in scadenza a giugno e punta a vincere subito in maglia bianconera. «Ho capito che la Juve mi dava una grande possibilità. Sono contento di essere qui in club grande, con molta storia, e ho fatto bene a firmare con la Juve. Sto bene e il ginocchio sta bene, posso giocare a sinistra, al centro o a destra, è uguale». Difensore centrale classe 2000, può giocare in una difesa a tre o quattro, all’occorrenza anche da terzino sinistro. «Sono tranquillissimo e sono qua per giocare, darò tutto per la squadra ed è un’opportunità importante per me. So che ho qualità per giocare qui. Allegri mi conosce, mi ha dato tranquillità. Stamattina ho parlato con lui, dovrò imparare a giocare in un campionato diverso dalla Ligue 1.

Sono pronto ad affrontare tutti: Leao o Osimhen». Serviranno ancora settimane per vederlo tra i convocati, Allegri non ha fretta e in questi casi serve prudenza per un inserimento graduale.