Coppa d'Asia, chi passa e chi è stato eliminato: dove vedere gli ottavi, le classifiche e il programma

Oggi va in scena l'ultima partita della fase a gironi della Coppa d'Asia, con alcuni gruppi che sono stati già decisi. In campo scendono in totale otto nazionali per cercare di chiudere al meglio la prima fase del torneo. Le prime rappresentative a giocarsi il posto sono state Corea del Sud, Malesia, Giordania e Bahrain appartenenti al Gruppo E, mentre nel pomeriggio giocheranno le squadre del Gruppo F. Ecco le informazioni sul torneo, la classifica della fase a gironi e dove vedere gli ottavi della Coppa d'Asia.

