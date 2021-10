Cuadrado scherza con McKennie... ma spoilera il programma della Juve

Martedì 26 Ottobre 2021, 11:05

I "guai" dei social. Succede che pubblichi una foto, per prendere in giro un compagno, e da carnefice diventi vittima. È successo a Cuadrado, che ieri ha postato una foto per scherzare con McKennie, secondo lui vestito da impiegato di Mc Donald's. Così ha pensato bene di scattare una foto insieme a lui, di scegliere una caption simpatica... Peccato che non abbia considerato lo sfondo. Già, perché dietro di loro in bella vista c'è la lavagna dello spogliatoio della Juventus con il programma dettagliato del lavoro che quel giorno sarebbe spettato ai singoli giocatori.

Niente di grave, insomma, ma la fortuna di Cuadrado è che ci fosse scritto solo quello e non indicazioni magari sulle avversarie. Così a partire dalle 10, era prevista palestra e piscina per Chiellini, Danilo, Morata, Alex Sandro, Bonucci, Locatelli e Bentancur, oltre che per gli stessi Cuadrado e McKennie, mentre per chi non aveva giocato contro l'Inter e per Dybala il lavoro sul campo era fissato alle 11.30. Per tutti poi pranzo obbligatorio e programma differenziato per gli infortunati Kean, Rabiot e Bernardeschi le altre "curiosità" svelate.