Juventus, infortunio Bernardeschi: gli esami al JMedical

Fuori dopo un quarto d'ora di gioco al Meazza per un problema alla spalla decisamente fastidioso. Federico Bernardeschi si è presentato questa mattina al JMedical per sottoporsi agli esami strumentali, con accompagnatore e tutore al braccio, dopo che durante la sfida contro l'Inter gli è “uscita la spalla”. Nelle prossime ore saranno resi noti i tempi di recupero, ma Bernardeschi non sarà sicuramente a disposizione di Allegri a partire dalla prossima sfida infrasettimanale contro il Sassuolo. Intanto si scalda Rabiot, negativizzato dal Covid-19 e pronto a tornare in campo mercoledì.