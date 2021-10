Mi piace il lunedì, il podcast di calcio: fa notizia l'incomunicabilità tra Sarri e i giocatori della Lazio e le esclusioni di Mourinho

Lunedì 25 Ottobre 2021, 12:03 - Ultimo aggiornamento: 12:04

In vetta il Milan aggancia il Napoli fermato dalla Roma, frenano insieme Inter e Juventus, a far notizia è l'incapacità della Lazio di diventare sarriana. Ko a Verona e tutti in ritiro. Ma non c'è tempo per riflettere troppo: è già campionato anche in mezzo alla settimana. Ne parlano con il vicedirettore Alvaro Moretti, Andrea Sorrentino e Alessandro Angeloni.