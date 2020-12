Juve, Bonucci: «Chiedo scusa». I tifosi sui social: «Togli la fascia da capitano»

La serata terribile di Leonardo Bonucci non è finita sul campo dell'Allianz Stadium ma è proseguita sullo smartphone. Appena terminata la partita della Juventus la Fiorentina, persa 3-0 con tre errori del difensore bianconero, il centrale ha scelto Instagram per mandare un messaggio ai suoi tifosi: «La più brutta Juventus di questa prima parte di stagione. Chiedo scusa ai tifosi a nome mio, in primis. Non c'è nulla da aggiungere».

E se è vero che in molti hanno apprezzato l'onestà dell'analisi e l'assunzione di responsabilità di Bonucci, lo è altrettanto che in tantissimi hanno mal digerito la sua prestazione: «Facevi la differenza solo con Chiellini e Barzagli accanto, dovresti pensare di toglierti la fascia», il pensiero di una parte della tifoseria della Juventus. Che ricorda anche il suo passaggio al Milan e quell'esultanza dopo un gol allo Stadium che fece discutere e che non è mai stata digerita dallo zoccolo più duro. A difenderlo ci ha pensato l'ex compagno Miralem Pjanic, ora al Barcellona: «Vai avanti fratello».

