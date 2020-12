PAGELLE JUVE

Szczesny 5,5 Sceglie male il tempo su Vlahovic, si riscatta murando Castrovilli

Cuadrado 4 Lascia la Juve in 10 per un fallo killer su Castrovilli

de Ligt 5 In affanno anche lui, ha colpe sul primo gol, impreciso, sostituito per un infortunio muscolare alla coscia nel finale

Bonucci 3 Il peggior Bonucci bianconero, responsabilità dirette su tutti e tre i gol, disastroso

Alex Sandro 4,5 In grande difficoltà, autogol a parte

Chiesa 6 Corre, si danna e lotta. Conquista gialli per gli avversari e prova a impensierire Dragowski

McKennie 5,5 Corre molto, ma quasi sempre a vuoto

Bentancur 4 Sbaglia tutto, perde palloni. Indolente

Ramsey 5 Dura poco prima del cambio, ma perde il pallone che innesca il vantaggio di Vlahovic

Morata 5,5 Si sacrifica sull’ala dopo l’espulsione, fa a sportellate, non molla ma non incide

Ronaldo 6 Si danna alla ricerca del gol, ma è solo contro la difesa viola

(Kulusevski ng), (Danilo 6), (Bernardeschi 5), (Frabotta ng)

Pirlo 4,5 Dalla miglior partita stagionale con il Parma al tracollo contro la Fiorentina. Nel giro di tre giorni la Juve si è ribaltata e domani rischia di trovarsi a 10 punti dal Milan



PAGELLE FIORENTINA

Dragowski 6,5 Un po’ di leggerezza su Bernardeschi nel finale, poco impegnato ma c’è

Milenkovic 7 Prestazione maiuscola, tutta sostanza

Pezzella 7 Nessuna sbavatura, vince il duello con tutti gli attaccanti juventini

Igor 6,5 Parte un po’ timido, poi prende le misure

Caceres 7,5 Forse qualcuno a Torino lo rimpiange. Partita perfetta, domina la fascia e gol del 3-0 finale

Amrabat 6,5 Non sbaglia un passaggio, l’uomo giusto dove serve

Valero 6 Ottime letture, anche tattiche, cede al nervosismo nel finale e Prandelli lo cambia prima del secondo giallo (che avrebbe meritato)

Castrovilli 6,5 Spavaldo e grande personalità. Si prende il rosso di Cuadrado e sfiora il gol ma Szczesny lo mura

Biraghi 6,5 Ara la fascia e mette in mezzo il cross dell’autogol di Alex Sandro

Ribery 7 Partita da campione, gioca per la squadra e trova l’assist al bacio per Vlahovic

Vlahovic 7 Pronti via brucia de Ligt e Bonucci per l’1-0, poi lotta fino alla fine

(Venuti ng) (Pulgar 6) (Bonaventura ng) (Kouame 6,5)

Prandelli 7 Battezza la prima vittoria in campionato cancellando dal campo la Juventus. La Fiorentina aveva bisogno di una svolta stagionale, eccola.



