Juventus-Napoli si rigioca: accolto il ricorso, niente 3-0 né penalizzazione per gli azzurri

Juventus-Napoli si rigioca. Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso del club azzurro, annullando il 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione decisi dalle sentenze di primo e secondo grado. Il collegio di garanzia presieduto dall’ex ministro degli Esteri Franco Frattini ribalta quindi il verdetto di Tribunale federale e Corte Sportiva d'Appello. La classifica così cambia: il Napoli sale a 24 punti insieme a Juventus e Roma, alle spalle di Milan e Inter.

La notizia è arrivata immediatamente anche ai giocatori del Napoli, che avevano finito da poco di allenarsi allo stadio Diego Armando Maradona. Appena saputo il responso, hanno esultato nello spogliatoio.

Caso Juve-Napoli, Grassani: «Lunedì l'appello. Sarà presente De Laurentiis»

Juve-Napoli, quando si recupera

Adesso si dovrà trovare spazio per la partita: il calendario è totalmente congestionato per entrambi i club, che hanno oltre al campionato anche la Champions e l'Europa League. Le ipotesi in piedi al momento sono quelle del 13 gennaio, rinviando le gare di Coppa Italia, oppure del 20 gennaio. Ma anche queste soluzioni sono tutte da studiare, considerata la quantità di partite da spostare e poi incastrare di nuovo.

La sentenza arriva dopo una lunga giornata cominciata alle 14.30 con l'udienza, nella quale i legali del Napoli Mattia Grassani ed Enrico Lubrano hanno insistito sul desiderio del Napoli di giocare quella partita, sostenendo che la disdetta del volo e dei tamponi nella giornata di sabato 3 ottobre non fosse sintomo di una mancanza di volontà di andare a Torino per la partita contro la Juventus. «Se non ci fosse stata questa volontà non si sarebbe ripetutamente interpellata l’autorità sanitaria. E se non dai ottemperanza ai provvedimenti dell’autorità sanitaria, puoi rischiare conseguenze anche sul piano penale», hanno detto gli avvocati.

