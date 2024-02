Juventus, Allegri ci crede: «Negli scontri diretti può succedere di tutto. Tutti convocati per l'Inter, anche Alcaraz e Djalò»

Tutti a Milano, con il dubbio Yildiz-Chiesa in attacco accanto a Vlahovic. Max Allegri compatta il gruppo alla vigilia dell’Inter, una sfida che per il tecnico sarà importante ma non ancora decisiva negli equilibri Scudetto. «Abbiamo recuperato Chiesa e Rabiot, Djalo è un po’ indietro, oggi Alcaraz farà il primo allenamento ma andremo tutti a Milano. Sarà una partita meravigliosa - prosegue Max -, con 80 mila persone, l’Inter è forte e noi stiamo molto bene. Per noi è una tappa, ce ne saranno altre, dobbiamo continuare il nostro percorso, servono ancora molti punti per raggiungere l’obiettivo Champions. Un giocatore dell’Inter che mi sta meravigliando è Thuram».

Su Alcaraz e Kean

«Carlos mi soddisfa, è un giovane voglioso, da oggi sarà a disposizione.

Ha voglia di imparare. Sono contento del suo arrivo, è tutto da scoprire. Djalo pian piano lo inserisco. Kean? Ci ho parlato, purtroppo è saltato il trasferimento in Spagna, ci sarà sicuramente utile nella parte finale della stagione, sarà un’arma in più».

Chesa o Yildiz?

«Oggi deciderò per Chiesa, è importante avere tutti a disposizione. Lui cerca sempre di fare il massimo ed esser a disposizione, poi è normale che dopo l’operazione delle volte abbia fastidio. La concorrenza fa bene, non solo a Yildiz, la squadra è molto coesa e sono contento dei ragazzi. Quello fatto finora non conta niente, Yildiz l’ho visto meglio ».

Test a San Siro

«Dobbiamo mettere più voglia di fare bene e vincere la partita. Una serata importante per noi e un test di livello. Domani non è un snodo decisivo per il campionato. Dobbiamo fare un passo alla volta, i ragazzi devono divertirsi e giocare una bella partita, negli scontri diretti può succedere tutto».

Nodo Rabiot

Rabiot è un giocatore importante, pesante nello spogliatoio. Cambiaso piace al Real? Sono voci.. ma fanno piacere perché valorizzano il lavoro fatto con i giovani».

Sullo Scudetto

«Abbiamo grande rispetto dell’Inter, è la squadra più forte e favorita per vincere lo Scudetto. Noi non dobbiamo farci distogliere dalle chiacchiere. Il calcio è pieno di imprevisti. Dobbiamo avere equilibrio, soprattutto. La cosa più difficile è gestire i momenti di difficoltà».