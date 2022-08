Juve-Roma, coro per Dybala: la Joya salutato dal settore più caldo del tifo bianconero

Juve-Roma, ci siamo. Il big match contro una delle capolista, la sfida contro José Mourinho, il primo ritorno di Paulo Dybala da avversario: c'è davvero tantissimo nella partitissima di oggi all'Allianz Stadium, per i circa 40mila presenti alla casa bianconera tra concerti e iniziative social. I giocatori sono sul prato dell'Allianz per il classico riscaldamento pre-partita e la Joya è stato scelto titolare da Mou. Ma ecco che il settore più caldo del tifo bianconero ha subito fatto sentire il proprio affetto al suo ex attaccante: «Dybala sotto la curva» il coro partito dalla curva sud.

Diretta Juventus-Roma, formazioni ufficiali: Mou sceglie Matic dal primo minuto, Allegri con Miretti

Le formazioni



Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro;

Locatelli, Miretti, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All. Allegri.



Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp,

Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho