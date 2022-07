Juve, tutte le alternative a de Ligt. Testa a testa con l'Inter per Bremer, Gabriel o Pau Torres dall'estero

La Juve non si è ancora arresa, anche se ha capito che sarà quasi impossibile trattenere de Ligt a Torino. E allora punta a monetizzare al massimo, trasformando la cessione del suo pupillo nell’opportunità di rifondare mezza squadra, a partire proprio dalla difesa. Nei prossimi giorni è atteso il rilancio ufficiale del Bayern, dopo l’offerta iniziale di 60 milioni + 10 che non ha soddisfatto la dirigenza. Accordo totale tra i bavaresi e l’olandese, disposto anche a un piccolo sacrificio economico per rientrare nei parametri del Bayern, la Juve non fa sconti e chiede una cifra intorno ai 90 milioni cash, le parti sono al lavoro per arrivare a un accordo a breve. Non è un braccio di ferro, de Ligt non è il tipo. Ha espresso la volontà di cambiare aria ma nel frattempo è tornato ad allenarsi alla Continassa, postando ieri la sua prima (e forse ultima) foto in allenamento, con la maglia bianconera.

Quello che Raiola aveva definito «Il prossimo step della sua carriera» si è materializzato con la proposta del Bayern; Nagelsmann e Salihamidzic hanno saputo toccare le corde giuste: non è affatto una questione economica ma di progetto e prospetta. Intanto la Juve non si è fatta cogliere impreparata, ed è al lavoro su diverse piste per rinforzare una difesa orfana anche di Chiellini. Con la cessione di de Ligt la potenza di fuoco del club bianconero sul mercato avrebbe poche rivali, sfumato Koulibaly (primo obiettivo di Allegri) l’altro nome di altissimo profilo rimane Bremer, ma c’è già una mezza promessa con l’Inter, decisamente in vantaggio sulla concorrenza. Ecco perché in questo momento Cherubini sta vagliando alcune soluzione estere, incassando il gradimento di Allegri per Gabriel e soprattutto Pau Torres, anche se la richiesta iniziale del Villarreal è intorno ai 50 milioni di euro. Su Kimpembe - sondato da settimane - si è mosso con forza anche il Chelsea che dovrà sostituire Rudiger e Christensen, quindi non basta Koulibaly. E per la difesa valutazioni in corso anche su Milenkovic, e Akanji, perché per sostituire de Ligt e Chiellini non è escluso il doppio colpo di reparto.