Napoli, oggi Koulibaly firma per il Chelsea. Milan, rilancio per De Ketelaere. Juve tra Gabriel, Pau Torres e Kimpembe

È il giorno di Koulibaly al Chelsea. Oggi il senegalese svolgerà le visite mediche e diventerà, dopo otto anni al Napoli, un nuovo giocatore dei Blues. Pagato 38 milioni di euro più due di bonus, firmerà un contratto di cinque anni a 10 milioni di euro a stagione. Il Napoli vira su Acerbi e Kim Min-jae del Fenerbahce per sostituirlo. Il Milan va al rilancio per De Ketelaere. Il trequartista belga è l’obiettivo numero uno e serve per ridare vitalità al mercato. Il Bruges chiede 35 milioni di euro e i rossoneri adesso, con l’aggiunta di qualche bonus, sono pronti ad accontentarli. Per poi riportare avanti le trattative con Ziyech del Chelsea e con Renato Sanches, anche se il suo procuratore Jorge Mendes (lo stesso di Rafael Leao) gioca al rialzo, forte dell’offerta del Psg.

Zaniolo decisivo contro il Sunderland, entra nella ripresa e va in gol. Ma la sua posizione rimane in bilico

Koulibaly al Chelsea, de Ligt e Skriniar vicini all'addio. La serie A senza difesa, Inter e Juve su Bremer

I transalpini devono rilanciare a 65 milioni di euro per chiudere Skriniar con l’Inter entro il fine settimana. I nerazzurri lo sostituiranno con Bremer e Milenkovic. Il brasiliano piace anche alla Juventus, che aspetta un rilancio del Bayern Monaco fino a 90 milioni di euro per de Ligt e segue Gabriel dell’Arsenal, Pau Torres (il Villarreal vuole 50 milioni di euro) e Kimpembe (c’è il Chelsea). Il West Ham vuole chiudere per Scamacca ed è sfida al Psg.