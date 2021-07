Italia-Spagna, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Lunedì 5 Luglio 2021, 10:20

A Londra per continuare a sognare. La semifinale degli Europei Italia-Spagna si gioca martedì 6 luglio alle 21 a Wembley. Roberto Mancini cerca l'impresa dopo aver eliminato l'Austria agli ottavi e il Belgio ai quarti. Davanti c'è la nazionale di Luis Enrique, che dopo i due pareggi nelle prime due partite ha vinto 5-0 con la Slovacchia e poi ha buttato fuori Croazia ai supplementari e Svizzera ai rigori.

ltalia-Spagna, la sfida è lì nel mezzo: meglio i palleggiatori di Mancini o il tiki taka di Luis Enrique?

Mancini dovrebbe confermare quasi in toto la formazione che ha battuto 2-1 il Belgio a Monaco di Baviera, fatta esclusione per Emerson Palmieri che sostituirà l'infortunato Spinazzola. Davanti a Donnarumma nella linea a quattro a destra ancora Di Lorenzo (anche se Florenzi è recuperato), con Bonucci-Chiellini coppia centrale e il brasiliano del Chelsea a sinitra. In mezzo al campo il trio Barella-Jorginho-Verratti, con Locatelli e Pessina ancora dalla panchina. Davanti confermato Ciro Immobile nonostante la prestazione deludente col Belgio, gli esterni saranno ancora Insigne e Chiesa con Berardi pronto a subentrare. Ecco le probabili formazioni di Italia-Spagna.

Italia-Spagna, le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Roberto Mancini.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, D. Olmo. All. Luis Enrique.

Dove vedere Italia-Spagna in tv e streaming

La partita Italia-Spagna sarà trasmessa in tv su Rai Uno e su Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite; 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Italia-Spagna sarà disponibile anche in diretta streaming utilizzando RaiPlay oltre che su Sky Go e Now Tv.