Italia-Spagna, Brych è l'arbitro (per la seconda volta) della semifinale. Diresse anche la finale tra Juventus e Real

Italia-Spagna non è una sfida inedita, anzi. Non lo è al punto che anche l'arbitro scelto per la semifinale di Euro 2020, dopo i quarti di finale diretti tra Inghilterra e Ucraina, tra gli undici di Roberto Mancini e quelli di Luis Enrique, Felix Brych, aveva già diretto la gara. Il fishietto tedesco ha arbitrato anche la seconda gara delle qualificazioni ai Mondiali del 2018 in Russia tra le due squadre.

Era il 6 ottobre del 2016, allo Juventus Stadium di Torino, e gli azzurri di Gianpiero Ventura riuscirono a strappare un pareggio alla Roja, grazie al gol dal dischetto di Daniele De Rossi. L'avventura, poi, non finì molto bene per i 'nostri', ma il precedente non è male. Discorso diverso per la Juventus che, diretta sempre da Brych, ha perso la finale di Champions League di Cardiff, il 3 giugno del 2017, contro il Real Madrid per 4-1.

Mancio contro Luis Enrique alla prova di coraggio: il profilo dei due tecnici rivoluzionari

Italia-Spagna, la terna arbitrale della semifinale di Euro 2020

A completare la triade della gara di Wembley, in programma martedì sera, tra Italia e Spagna saranno i connazionali Borsch e Lupp, al Var sempre un tedesco: Marco Fritz, mentre il quarto uomo sarà il russo Karasev.