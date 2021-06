Italia agli ottavi, le possibili avversarie: a Wembley ecco Austria o Ucraina. Cosa può succedere

L'Italia guidata dal ct Roberto Mancini si è qualificata agli ottavi di finale degli Europei da capolista del girone A a punteggio pieno. Nove punti in tre partite. Così agli ottavi sfiderà a Londra, sabato prossimo alle ore 21 (italiane), la seconda classificata del gruppo C. Gli avversari più probabili, al momento, sono Austria e Ucraina. Ma va detto che le squadre del girone C devono ancora disputare un turno: proprio domani, infatti, a Bucarest, gli austriaci e gli ucraini si sfideranno in uno scontro diretto decisivo. Ai quarti, invece, la Nazionale potrebbe incontrare il Belgio: la sfiderà si giocherebbe venerdì 2 luglio alle ore 21 a Monaco di Baviera.

