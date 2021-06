Italia, le possibili avversarie agli ottavi: pericolo Austria e Russia. Ecco cosa può succedere

L'Italia guidata dal ct Roberto Mancini, come si sa, si è qualificata agli ottavi di finale degli Europei con un turno di anticipo. Domani (ore 18, Olimpico di Roma) giocherà contro il Galles e saprà se chiuderà la fase a gironi da capolista o da seconda. Per arrivare primi nel girone agli azzurri basterà pareggiare: in questo caso, agli ottavi sfiderebbe a Londra (sabato 26 alle 21) la seconda del gruppo C. Gli avversari più probabili, al momento, sono Austria e Ucraina. Ma va detto che le squadre del girone C devono ancora disputare un turno. Se invece finisse seconda (e cioè perdesse contro il Galles) la Nazionale giocherebbe gli ottavi sempre sabato 26, ma alle 18, e soprattutto ad Amsterdam. Affronterebbe in questo caso la seconda del gruppo B: al momento si tratterebbe della Russia o della Finlandia. Bisogna sottolineare, comunque, che pure il girone B ha ancora in programma una giornata.

Italia-Galles, Mancini: «Niente biscotto, giochiamo per la vittoria. Verratti c'è»