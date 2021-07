Italia-Inghilterra, Wembley fischia l'inno di Mameli: a vuoto l'appello di Southgate della vigilia

Domenica 11 Luglio 2021, 21:05 - Ultimo aggiornamento: 21:08

L'appello di Gareth Southgate della vigilia è andato a vuoto. Wembley ha fischiato l'inno italiano, prima della finale dell'Europeo tra gli azzurri e l'Inghilterra. Nonostante gli appelli della vigilia dalle tribune dello stadio londinese a larghissima maggioranza occupate dai tifosi locali sono partite sonore bordate appena intonato l'inno di Mameli, poi coperte dal volume della musica.

Italia-Inghilterra in diretta

L'inno risuona a piazza del Popolo a Roma

I tifosi arrivati da ogni parte d'Italia a piazza del Popolo a Roma per la finale di Italia-Inghilterra hanno intonato all'unisono l'Inno di Mameli. E nel Footaball Village Uefa, dove hanno avuto accesso 2500 persone, si accende la festa tricolore con novanta maxipalloni, uno per ogni minuto di gioco degli azzurri, rilasciati in aria dal pubblico mentre l'inno italiano risuona allo stadio di Wembley. La coreografia è accompagnata da una maxi bandiera dell'Italia a simboleggiare l'abbraccio di tutti i tifosi azzurri per i calciatori della Nazionale.