Mateo Retegui, chi è l'attaccante del Tigre: per El Chapito esordio con Mancini contro l'Inghilterra

Classe 1999. Doppio passaporto: argentino e italiano. Mestiere: attaccante. Squadra in cui gioca: Tigre, in Messico. Cartellino però di proprietà del Boca Juniors. Ecco a voi Mateo Retegui, l'attaccante a cui si affida Roberto Mancini per ovviare alla crisi di attaccanti della Nazionale. Stasera, 23 marzo, al Maradona di Napoli, sarà lui a guidare l'attacco azzurro nella sfida contro l'Inghilterra valida (insieme a quella del 26 marzo contro Malta) per le qualificazioni di Euro 2024.

Italia-Inghilterra, probabili formazioni e dove vederla in tv: in attacco debutta Retegui

Mateo Retegui, chi è

Mateo ha quindi scelto per la nazionale azzurra. Ha optato per vestire la maglia della nazionale italiana, ora non si può più tornare indietro. Retegui in Superliga ha già segnato sei gol in sei partite con due doppiette (all’Estudiantes e al Belgrano). Figlio del c.t. dell’hockey prato oro a Rio 2016 Carlos El Chapa – e per questo detto El Chapito – è cresciuto nel vivaio del River Plate prima di passare nel 2016 al settore giovanile del Boca. Non ha mai giocato in Italia e nella nostra serie A. Ma è stato molto vicino a noi. Perché tra i primi a credere in lui, c’è anche Francesco Totti. Che nel 2020 lo aveva ingaggiato per la sua scuderia di talenti proponendolo anche alla Roma. Poi non se ne fece più nulla. Oggi inizia la sua avventura azzurra.