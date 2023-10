Inghilterra-Italia, il telecronista Rai e il problema audio: «Mi dite se sono in onda?»

Imprevisto durante la diretta di Italia-Inghilterra. Poco dopo la mezz'ora di gioco, a pochi minuti dal rigore segnato da Harry Kane, al telecronista Rai Alberto Rimedio salta l'audio. Il giornalista chiama i tecnici dicendo: «Non sento niente, non sento niente», continuando comunque la propria telecronaca con grande professionalità.

Inghilterra-Italia 1-1: vantaggio di Scamacca, Kane pareggia su calcio di rigore

Dopo alcuni secondi in cui il problema sembrava risolto però ecco tornare il problema: «Mi dite se sono in onda? Non sento niente».

Il malfunzionamento delle cuffie di Rimedio viene comunque aggiustato in breve tempo, e il giornalista può così continuare il racconto insieme ad Antonio Di Gennaro.