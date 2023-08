Italia Under 16, finisce in parità l'amichevole con l'Inghilterra: 1-1 a Coverciano

Seconda amichevole per la nuova Under 16 di Daniele Zoratto. Dopo il successo per 3-1 di due giorni fa, l'Italia pareggia 1-1 a Coverciano contro i pari età dell’Inghilterra e chiude così da imbattuta i primi impegni della nuova stagione. Aprono gli azzurri che vanno a segno nel primo tempo con il gol di Oliver Blini, talento dell'Empoli, nella ripresa invece arriva la reazione degli inglesi, che riescono a pareggiare il match con Julienne.

Calciomercato ultime notizie oggi: Lazio, ora il rinnovo di Anderson. Inter, Correa al Marsiglia: arriva Sanchez

Comunque soddisfatto il ct Zoratto: «Sono stati due test positivi – ha commentato a caldo il tecnico – e rispetto alla prima partita ho visto già dei miglioramenti da parte dei ragazzi in alcune situazioni di gioco.

Nel primo tempo la squadra ha fatto bene sia in fase di possesso sia in fase di non possesso, nella ripresa abbiamo faticato un po’ perché l’Inghilterra aveva più gamba, ma sapevamo che sotto l’aspetto fisico e della condizione atletica loro sarebbero stati più avanti di noi. Questo gruppo di ragazzi è valido, penso che ci siano ampi margini di crescita».