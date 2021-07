Italia-Inghilterra, diretta ore 21: probabili formazioni. Mancini ci riprova con Immobile, in alternativa Berardi falso nueve

Domenica 11 Luglio 2021, 13:17 - Ultimo aggiornamento: 15:56

dal nostro inviato

LONDRA - La finale di Euro 2020 con le formazioni migliori. O meglio con quelle utilizzati nelle semifinali contro Spagna e Danimarca. Mancini conferma, dunque, l'Italia con Emerson a sinistra in difesa, entrato al posto dell'infortunato Spinazzola che è sbarcato ieri con i compagni a Luton, e Immobile al centro dell'attacco, nonostante il centravanti abbia smesso di segnare alla seconda partita della prima fase. L'alternativa non è Belotti, ma il falso nove: Berardi il più in forma, oppure Bernardeschi, o Insigne come è successo in parte della ripresa nella semifinale contro la Spagna. Il ct ha comunque spiegato a Immobile, anche negli ultimi allenamenti, come muoversi sulle punzioni indirette. Quindi sembra orientato a dargli ancora fiducia dall'inzio. Pure Southgate insiste sull'Inghilterra che ha superato la Danimarca ai supplementari. Quindi ancora Saka a destra nel rombo offensivo con l'esclusione di Sancho.

ITALIA (4-3-3): 21 Donnarumma; 2 Di Lorenzo, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 13 Emerson; 18 Barella, 8 Jorginho, 6 Verratti; 14 Chiesa, 17 Immobile, 10 Insigne

A disp.: 26 Meret, 1 Sirigu, 24 Florenzi, 25 Toloi, 15 Acerbi, 23 Bastoni, 5 Locatelli, 16 Cristante, 12 Pessina, 20 Bernardeschi, 9 Belotti, 11 Berardi. Ct: Roberto Mancini.



INGHILTERRA (4-2-3-1): 1 Pickford; 2 Walker, 5 Stones, 6 Maguire, 3 Shaw; 14 Phillips, 4 Rice; 25 Saka, 19 Mount, 10 Sterling; 9 Kane

A disp.: 23 Johnstone, 13 Ramsdale, 12 Trippier, 21 Chilwell, 24 James, 7 Grealish, 8 Henderson, 20 Foden, 26 Bellingham, 17 Sancho, 11 Rashford, 18 Calvert-Lewin. Ct: Gareth Southgate

Arbitro: Kuipers (Olanda)

Var: Dankert (Germania)



Tv: ore 21 Raiuno, Sky canali 201, 203, 251