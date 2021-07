Italia-Inghilterra, diretta social. Ferragnez in versione tricolore. Antonella Clerici: «Sono già pronta»

Domenica 11 Luglio 2021, 20:38 - Ultimo aggiornamento: 20:48

Fari puntati su Italia-Inghilterra. Tutto il mondo del pallone (e non solo) guarda la partita di Wembley. E la commenta sui social.

I tifosi vip della Nazionale non stanno facendo mancare il loro supporto attraverso i social. Fedez e Chiara Ferragni hanno pubblicato una foto in cui con i colori dei loro vestiti, insieme a quelli dei piccoli Leone e Vittoria, formano un tricolore. Antonella Clerici ha condiviso una sua foto con il volto dipinto di rosso, bianco e verde prima dell'inizio del match scrivendo: «Già pronta per la partita!».

Italia-Inghilterra, Von der Leyen tifa per noi: «Forza azzurri, dita incrociate per stasera!»

Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europe, ha condiviso una foto con la maglia azzurra accompagnata da un messaggio di sostegno per la nostra Nazionale. «Sorpresa molto carina da parte del nostro team della Commissione europea in Italia - scrive Von der Leyen su Twitter - Forza azzurri, dita incrociate per stasera!». Prosegue la sua campagni anti-Inghilterra il giornale nazionalista scozzese The National, che ha twittato nuovamente la famosa prima pagina con Roberto Mancini in versione Braveheart scrivendo: «Ci siamo! 18 giugno, la Scozia "batte" l'Inghilterra 0-0 a Wembley. 21 luglio, l'Italia finirà il lavoro?».

Very nice surprise from our @EU_Commission team in Italy 🇮🇹 Forza Azzurri! Fingers crossed for tonight’s #Euro2020Final pic.twitter.com/n3eZ82JRsi — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 11, 2021