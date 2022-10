Italia, ecco il girone Mondiale femminile: Argentina, Svezia e Sudafrica le avversarie

Da un Mondiale, quello in Francia, è partita l'ascesa in Italia del calcio femminile. Quelle ragazze sono state capaci di prendersi il palcoscenico estivo e hanno fatto innamorare milioni di tifosi. Da quel momento, oltre che l'appeal, è salito anche il livello tecnico. Cosa che dopo l'ultimo Europeo non si direbbe, ma la realtà dei fatti dice che il movimento, adesso professionistico, è di un altro pianeta rispetto a quello che era. Adesso è l'ora dell'altro di Mondiale, quello in Australia e Nuova Zelanda: la prossima estate le azzurre torneranno in campo esattamente un anno dopo la debacle inglese. E oggi sono stati effettuati i sorteggi del girone: Argentina, Svezia e Sudafrica le avversarie della squadra di Bertolini nel raggruppamento G.

LE DATE

Il debutto è fissato il 24 luglio ad Auckland contro la nazionale Albiceleste. Poi il 29 luglio e il 2 agosto a Wellington prima sfida alla Svezia e poi alla nazionale sudafricana. Un girone impegnativo. Le azzurre se la possono giocare ma devono dare tutto. Se la formazione africana sembra comunque alla portata, Argentina e Svezia sono due squadroni. Con le Europee quasi fuori portata al momento.

BERTOLINI:«GIRONE DIFFICILE»

Milena Bertolini ha immediatamente commentato l'esito del sorteggio, queste le sue parole rilasciate al sito della federazione. «La grande favorita è senza dubbio la Svezia, loro sono le vice campionesse olimpiche e hanno una squadra forte fisicamente e dotata di grande talento. Per centrare almeno il secondo posto sarà necessario lottare fino all'ultima partita. La cosa positiva - ha detto - è che rispetto ad altri gironi noi avremo meno spostamenti da fare e questo senz'altro è un importante aspetto».