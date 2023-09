Italia femminile, ora è ufficiale: Andrea Soncin sarà il nuovo commissario tecnico

Andrea Soncin è il nuovo selezionatore della Nazionale femminile. Ufficiale. L'annuncio è arrivato pochi istanti fa dalla federazione. Ieri il tecnico ha rescisso il suo contratto col Venezia e ha messo nero su bianco sul nuovo contratto. Prende il posto di Milena Bertolini, che ha lasciato dopo il Mondiale in Australia e Nuova Zelanda: il suo contratto in ogni caso non sarebbe stato rinnovato. Una virata improvvisa quella per Soncin, arrivata nella serata di domenica. Poi lunedì l'incontro a Coverciano con i vertici del Club Italia. E oggi si è messa la parola fine alla telenovela.

Tutto ribaltato

Il nome di Soncin non era mai uscito in un mese di agosto decisamente tormentato per la Figc che ha dovuto fare i conti anche con le dimissioni di Roberto Mancini e che ha scelto Luciano Spalletti che domani debutterà in questo nuovo ruolo di selezionatore dopo aver vinto lo scudetto col Napoli. Si era parlato di Antonio Cincotta, ex Fiorentina e Sampdoria, per il momento senza squadra, ma anche di Carmine Gautieri. Nessuno però è stato contattato in questo periodo. Poi si è parlato di Piovani, attualmente tecnico del Sassuolo femminile, ma sembrava difficile che la società neroverde potesse dare il via libera a pochi giorni dall'inizio del campionato (si parte nel prossimo weekend). Nel mentre tanti i nomi fatti: da Stramaccioni, a Lombardo, passando per Donadoni.

Gente che a quanto pare non se l'è sentita di sedersi sulla panchina delle azzurre. Alla fine la scelta è ricaduta su un tencico giovane, che ha guidato le giovanili, la Primavera, e per 6 volte tra Serie A e Serie B il Venezia. Tutto fatto.

I primi impegni

Poco tempo per Andrea Soncin, i primi impegni sono dietro l'angolo. Immediatamente dopo la prima giornata di campionato ci sarà la sosta appunto per la nuova Nations League femminile. Il primo impegno per le azzurre è previsto il 22 settembre in Svizzera, mentre il secondo, il 27, in casa contro la Svezia.

Le prime parole

«Diamo il benvenuto ad Andrea Soncin alla guida della Nazionale Femminile - si legge sul sito della Federazione, e parla il presidente Gravina - il suo amore per la maglia azzurra, la sua preparazione tecnica e il suo grande entusiasmo rappresentano elementi determinanti per l’avvio del nuovo corso delle Azzurre. Ci aspetta un girone di Nations League veramente difficile, ma il nostro obiettivo è gettare le basi per la Nazionale del futuro, in ottica qualificazioni europee e mondiali. Insieme a Soncin ci sarà Viviana Schiavi, che conosce molto bene sia le calciatrici sia l’organizzazione federale. Oltre a queste scelte, a breve lanceremo un importante progetto di sviluppo per la base del movimento, che agevolerà il rilancio della crescita del calcio femminile italiano e per il quale la Federazione stanzierà un ingente contributo economico”.