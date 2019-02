Inter, Spalletti: «Icardi era convocato contro il Rapid, ha scelto di non venire»

Niente Vienna per Icardi, ma non per volere di Luciano Spalletti. Bensì per volere dello stesso giocatore, come ha confermato il tecnico di Certaldo: «Non avrà preso bene la perdita della fascia di capitano»

Icardi. «Mauro è stato convocato, ma ha deciso lui di non viaggiare per Vienna. Probabilmente non l'avrà presa bene, decisione presa di comune accordo con tutte le componenti».

Fascia di capitano. «Su questo episodio, visto che c’è la partita, avremo tempo di chiarirlo, soprattutto lo farà la società. È stata una decisione difficile e dolorosa, condivisa dalle componenti e presa per il bene dell’Inter e della squadra. La non convocazione? Qui c’è una inesattezza, è lui che non è venuto con la squadra. Io dico la verità, sei tu che metti l’elemento in più».

Il momento. «Come l’ha presa? Sicuramente gli è dispiaciuto, c’è rimasto male. Ma per noi è stato difficile comunicarglielo, però era nella mia intenzione dopo Parma di parlare di ciò che c’era attorno a Icardi. Chiaro che io non mi interesso di contratti, quello lo fanno benissimo i direttori. Sono tutte cose di cui dovete parlare con loro, noi dobbiamo pensare solo alla gara perché ci sono situazioni nel calcio che non ripassano più. Per cui dobbiamo mettere tutti i pensieri e le attenzioni di fare risultato domani. Se c’è qualcuno che ha delle idee diverse da questo, ha sbagliato a stare in questo posto qui».

Reazione. «Questa decisione è stata presa nel momento in cui andava presa, le tempistiche sono state ragionate bene. È una decisione sofferta, ma dobbiamo dire le cose come si pensano anche in una famiglia; non ho dubbi che la squadra reagisca nel modo più corretto possibile. Le cose che girano attorno disturbano Icardi e la squadra, di cui era capitano; noi abbiamo da mettere le attenzioni nello scorrimento della gara».

Ultimo aggiornamento: 20:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA