Inter, sfida alla Juventus senza Lukaku. Conte: «Vuol dire che si riposerà»

Senza Lukaku e Hakimi squalificati, l’Inter è pronta a sfidare nuovamente la Juventus. Stavolta per l’andata della semifinale di Coppa Italia. In campo ci saranno Darmian e Sanchez. Poi Antonio Conte punta sui titolarissimi. «Non è la prima volta che mancherà Romelu, avrà modo di riposare», ha detto l’allenatore nerazzurro.

APPROFONDIMENTI COPPA ITALIA Juve, Pirlo: «La sconfitta con l'Inter ci ha insegnato... LA TRATTATIVA Cessione Inter, Suning dice no a Bc Partners: in corsa ci sono altri...

Partita. «Ci deve essere grande rispetto nei confronti di una formazione forte: dovremo essere bravi e fare una grande partita. La qualificazione si gioca in 180’ come l’anno scorso con il Napoli, quando abbiamo vinto in casa 1-0 e poi abbiamo pareggiato 1-1 al San Paolo. Dobbiamo cercare di fare del nostro meglio ed essere bravi».

Lukaku. «Non è la prima volta che manca Romelu, ci sarà Alexis con Lautaro. Romelu sta bene, ha risposto bene con due gol al Benevento. Ora avrà modo di riposare in maniera forzata e si preparerà per il ritorno in campionato».

Eriksen. «Christian è un bravissimo ragazzo, si sta impegnando tanto e stiamo cercando di lavorare tanto con lui trovare non una ma più soluzioni per dare la possibilità a lui, a me e alla squadra un’alternativa su cui contare».

Ultimo aggiornamento: 18:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA