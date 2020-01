Inter, scatto per Ashley Young: l'esterno del Manchester United ha detto sì

Nuovo affare sull'asse Inter-Manchester United. Dopo Sanchez e Lukaku, il club nerazzurro vuole chiudere anche per Ashley Young, esterno inglese in scadenza nel 2020. Il capitano dei Red Devils ha già detto sì a Marotta, adesso le due società cercano l'intesa per definire l'eventuale indennizzo da versare. «Stasera non è la notte per parlare dell'uscita dei giocatori. Dobbiamo rinforzarci», le parole del tecnico Solskjaer, al termine della sfida con il City, sulla possibile partenza di Young.

È invece tedesco il nuovo obiettivo del Napoli: si tratta di Demme, classe '91 del Lipsia e piano B per il centrocampo. La prima scelta si conferma infatti Lobotka, ma il Celta Vigo continua a pretendere circa 22 milioni di euro per lasciar partire lo slovacco.





