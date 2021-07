Inter, presentata la nuova maglia ufficiale per le partite in casa

Martedì 13 Luglio 2021, 14:01 - Ultimo aggiornamento: 14:39

Svelato in mattina il nuovo kit gara per le partite di casa dell'Inter della stagione 2021/2022. Dopo una lunga attesa, dovuta anche all'incertezza riguardo all'identità del main sponsor del club di Viale Liberazione, l'Inter Media House ha lanciato la nuova divisa come al solito in grande stile, postando su Instagram il video dove un pitone nerazzurro gigante avvolge i grattacieli simbolo di Milano.

«Il serpente sta cambiando la sua pelle di modo che siamo pronti per le nuove sfide all'orizzonte - recita il post -. Siamo emozionati nel rivelare la nostra nuova maglietta casalinga per il 2021/2022, la prima del suo genere con il nostro nuovo stemma». I nerazzurri hanno finalmente la loro "pelle" per la prossima stagione. E nelle prossime settimane ne conosceremo anche gli intepreti.