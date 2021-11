Inter, Inzaghi: «Napoli, Spalletti è un valore aggiunto»

L’Inter riparte dal pareggio del derby contro il Milan. A San Siro avrà come obiettivo quello di rosicchiare punti a una delle due capolista, il Napoli dell’ex Luciano Spalletti. «Sappiamo che sarà importantissima, come lo era stata col Milan. Si affrontano miglior attacco e miglior difesa, sarà una partita dove il coraggio e le motivazioni faranno la differenza», ha detto Simone Inzaghi, il tecnico dei nerazzurri. «Penso sarà importantissima, noi abbiamo fatto un ottimo percorso. Siamo protagonisti in campionato e Champions. In A abbiamo due punti in meno dello scorso anno, abbiamo giocato di più in trasferta e sappiamo che aiuto ti dà giocare davanti ai tuoi tifosi. Milan e Napoli stanno tenendo un grandissimo passo, sappiamo che contro Atalanta, Juventus e Milan per come sono andate avremmo meritato di più, ma dobbiamo fare qualcosa in più negli scontri diretti a partire da domani». Sugli infortunati, ha detto: «Abbiamo avuto qualche problema con Dzeko e Bastoni, abbiamo perso de Vrij e Sanchez. Il Napoli? Spalletti è un valore aggiunto. Il Napoli è un’ottima squadra. Noi a livello di numeri e statistiche siamo in una buonissima situazione. Negli scontri diretti avremmo meritato di più ma c’è sempre stato un rigore dato o non dato, oppure sbagliato. I rigoristi? La griglia è Lautaro, Calhanoglu e Perisic. Lautaro in allenamento ha sempre calciato bene, a Sassuolo ci ha fatto vincere la partita. Col Milan è stato anche bravissimo Tatarusanu».

