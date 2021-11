Napoli, Demme positivo al Covid: domani il gruppo squadra ripete i tamponi

NAPOLI - Problema in casa Napoli nella settimana della sosta del campionato. Diego Demme, che è regolarmente vaccinato, è risultato positivo al Covid 19 ai tamponi effettuati questa mattina all’SSCNapoli Konami Training Center di Castel Volturno. Il centrocampista tedesco è asintomatico ed è già in isolamento a casa. Il gruppo squadra si sottoporrà domani ad un nuovo ciclo di tamponi per scongiurare il rischio di nuovi contagi e poi gli esami ovviamente saranno ripetuti dopo 48 ore. Spalletti non ha a disposizione 14 nazionali che sono impegnati nelle qualificazioni mondiali: rientreranno tutti la prossima settimana a pochi giorni dal big match di domenica 21 a San Siro contro l’Inter.