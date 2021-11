Politano positivo al Covid (anche se vaccinato con due dosi): salta Inter-Napoli

Matteo Politano è positivo al Covid. Il calciatore del Napoli, regolarmente vaccinato con due dosi, è asintomatico ed è già in isolamento domiciliare. È risultato positivo nell'ultimo giro di tamponi molecolari effettuato dal club ieri: a dare la notizia è stata la società azzurra. Un problema non da poco per Spalletti che nel big match contro l'Inter non avrà l'esterno destro titolare: al suo posto sforzo extra per Lozano, rientrato all'ultimo dal Sudamerica, oppure lo spostamento del jolly Elmas a destra.

La SSCN comunica che il calciatore Matteo Politano è risultato positivo a un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri.

Il calciatore, regolarmente vaccinato con doppia dose, è asintomatico e in isolamento domiciliare.

Inter-Napoli, probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, L. Martinez. All.: Inzaghi.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly; Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.