L'agente di Lautaro Martinez: «Barcellona? Sta bene all'Inter, chi lo vuole parli con i nerazzurri»

Niente Barcellona per Lautaro Martinez. Almeno per ora. A tranquillizzare i tifosi dell'Inter ci ha pensato Carlos Alberto Yaqué, agente dell'attaccante argentino, che ha rilasciato un'intervista al quotidiano argentino "Olé".

«Con Lauti ha un rapporto da padre a figlio. È un giocatore da Barcellona, come molti dicono? Oggi sta bene dove sta. Sta crescendo e imparando perché è un ragazzo dal potenziale enorme, direi senza limiti. Può diventare un giocatore d'élite. Si è abituato al calcio europeo molto rapidamente perché poco dopo è arrivato ha iniziato a giocatore. Corre, segna e così ha conquistato tutti e la gente si è affezionata a lui: questo gli ha fatto bene affinché continuasse a mostrare il suo valore. Il Barcellona? All'Inter ha altri tre anni di contratto. Chi lo vuole deve trovare l’accordo con l’Inter, ma lui è tranquillo e felice. Gioca e cresce. Come mi sento a essere il suo rappresentante? Ti fa imparare. Io l'ho fatto all'improvviso perché lui è migliorato tanto da quando giocava nelle giovanili e poi nel Racing. Lavorando con lui finisci per dialogare con i presidenti o direttori sportivi delle squadre più grandi del mondo, una cosa che non potevo immaginare nemmeno. Con Lautaro poi ho una relazione come tra padre e figlio e a questa cosa tengo molto. Siamo sempre stati vicini anche nei momenti peggiori».

