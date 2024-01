Inter, Marotta risponde ad Allegri: «Replicheremo al momento giusto» E sul rinnovo di Lautaro: «Non ci saranno problemi»

L'Inter si prepara alla finale di Supercoppa contro il Napoli e per questo salterà il turno di campionato che potrebbe permettere alla Juventus di prendersi momentaneamente la vetta della classifica. Nei giorni scorsi Allegri ha scherzato sulla lotta scudetto a distanza tra Inter e Juve e l'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta non ha fatto attendere la sua risposta.

L'ad dell'Inter ha parlato ai microfoni della Rai direttamente da Riyad. In merito alla possibilità di arrivare allo scontro diretto con la Juventus a -4 ha risposto così: «E' frutto del calendario, avremo una giornata in meno, ci sta. Allegri: «Sono per la buona fede, lui interpreta il suo ruolo nel suo contesto, probabilmente anche noi replicheremo al momento giusto. Siamo l'Inter non possiamo nasconderci e vogliamo competere per i massimi obiettivi. Il risultato della Juventus contro il Lecce non ci condizionerà assolutamente».

Sul rinnovo di Lautaro Martinez: «Ci siamo un po' fermati per questi impegni di Supercoppa. Il vantaggio è il fatto che tutte le parti vogliono continuare il rapporto e non ci saranno problemi a trovare l'accordo».

Marotta si è espresso anche su Simone Inzaghi: «E' un leader, è un allenatore giovane che può fare una carriera luminosa. Il bel gioco che stiamo vedendo è merito suo che è riuscito a trasmettere una mentalità vincente e una cultura del lavoro. Poi ovviamente il merito lo hanno anche i giocatori che stanno mettendo in pratica questi concetti e sono i protagonisti».