Inter-Lecce, i voti: Sensi è il faro nerazzurro, Candreva è rinato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

HANDANOVIC 6Non si deve dannare perché il Lecce praticamente non è mai pericoloso. Un inizio stagione tranquillo per lo sloveno.D’AMBROSIO 6.5Nella difesa a tre di Antonio Conte si trova a suo agio.RANOCCHIA 6.5In campo al posto di de Vrij, che si è arreso poco prima dell’inizio del match.SKRINIAR 6.5Reattivo nell’intercettare una conclusione di Lapadula, l’unica del Lecce.CANDREVA 7.5Sembra un altro giocatore rispetto a quello della passata stagione. Insidioso con i suoi cross in area. Chiude con un gol spettacolare.VECINO 6.5Pochi inserimenti offensivi, ma per quelli c’è Sensi.BROZOVIC 7.5Un bellissimo gol, il primo ufficiale dell’Inter in questa stagione.SENSI 8Il migliore in campo in assoluto. Con il pallone tra i piedi sembra danzare e segna subito al debutto a San Siro. Si ferma per un problema all’adduttore della coscia sinistra.ASAMOAH 6.5Il ghanese continua ad alternare belle giocate con errori in fase di impostazione. Sfiora il 3-0 a fine primo tempo.LAUTARO MARTINEZ 6.5Un primo tempo non bellissimo, si risveglia nella ripresa.LUKAKU 7.5Il belga fa reparto da solo. A San Siro tutti aspettavano un suo gol, che arriva puntuale al 15’ della ripresa.BARELLA 6Partecipa alla festa nerazzurra.CONTE 7Sognava un esordio così. Ma ora arriva il difficile: riconfermare quanto visto contro il Lecce.GABRIEL 5Gli arrivano tanti di quei palloni che, per causa di forza maggiore, qualcuno non riesce a respingerlo.RISPOLI 5Il suo ritorno in serie A, dopo gli anni col Palermo, se lo immaginava diverso.ROSSETTINI 5Cerca di contenere la furia offensiva dei nerazzurri.LUCIONI 5Dà troppo spazio ai giocatori dell’Inter.CALDERONI 5Dalle sue parti Candreva fa un po’ quello che vuole.PETRICCIONE 5In mezzo al campo i nerazzurri corrono e fanno girare palla.TACHTSIDIS 5In regia è forse il primo a naufragare.MAYER 5L’ultimo ad arrendersi, ma non basta.FALCO 5.5Ha numeri interessanti. In qualche occasione cerca di scatenare il panico tra i difensori dell’Inter con i suoi dribbling.LA MANTIA 5Non tocca praticamente mai il pallone.LAPADULA 5Per lui è una sorta di derby avendo indossato la maglia del Milan per una stagione. Un solo tiro in porta.MANCOSU 5Ingabbiato anche lui dall’Inter.FARIAS 4Non dà quel contributo che si aspettava Liverani e si fa anche espellere per un fallaccio su Barella.LIVERANI 5Non facile debuttare già a San Siro con l’Inter. Il suo Lecce, in serie A dopo sette anni, saprà rifarsi.